به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین زاده گفت: اجرای به موقع و صحیح طرح‌های واگذاری باعث جلوگیری از معطل ماندن اراضی می‌شود.

وی ادامه داد: مجریان طرح‌ها پس از واگذاری و تحویل اراضی ملی موظف به اجرای به موقع و صحیح طرح‌ها هستند، پس از طرح پرونده در کمیسیون‌های مربوطه و براساس گزارش‌های عوامل نظارتی با تمدید قرارداد اجاره موافقت یا مخالفت می‌شود.

حسین زاده افزود: در هشت ماهه اول سال جاری با تمدید قرارداد اجاره ۹۴ مورد طرح غیرکشاورزی و کشاورزی به مساحت بیش از ۱۷۵ هکتار موافقت شد.