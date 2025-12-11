پخش زنده
رییس هیئت کوهنودری و صعودهای ورزشی استان همدان گفت: روز جهانی کوهستان نه تنها پاسداشت طبیعت و نعمتهای خداوند بلکه یک تعهد همه جانبه برای حفظ طبیعت و کوهستان برای آیندگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضوان سلماسی در جمع کوهنوردان همدانی در روز جهانی کوهستان از فعالیت ۲۰ باشگاه کوهنوردی فعال در ۱۰ شهرستان استان خبر داد.
او تصریح کرد: همت همه جانبه برای حفظ کوهستانها و پاک نگه داشتن آنها و حفظ گونههای گیاهی کوهستان و جلوگیری از آتش سوزی در کوهستان و مراتع نیاز است.
در این مراسم از «حسین سعیدیان» و «علی علایی» از پیشکسوتان کوهنوردی تجلیل شد.
بیشتر بدانیم:
به دنبال بزرگداشت سال بین المللی کوهها در سال (۲۰۰۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین جلسه خود در ژانویه ۲۰۰۳ روز ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) را بعنوان روز جهانی کوهستان تعیین کرد.