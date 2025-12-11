به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت دوشنبه دهم آذرماه در استان آغاز شد و فردا ادامه دارد.

بارش رحمت الهی در برخی مناطق استان از جمله روستای سالمیه بخش رغیوه، روستای شورباریک شهرستان هفتکل، شهر میداوود باغملک، سبب طغیان رودخانه‌های فصلی شد و خوشحالی خوزستانی ها و کشاورزان را به دنبال داشت.

همچنین بارش برف شهرستان دزپارت را سفیدپوش کرد.

گفتنی است؛ بارش باران سبب آبگرفتگی معابر برخی مناطق مسکونی از جمله طرح 55 هکتاری شهرستان امیدیه و شهرستان هندیجان شده است.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، از شنبه هفته آینده نیز سامانه بارشی دیگری وارد استان خواهد شد.