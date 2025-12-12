پخش زنده
امروز: -
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز زن، جشن ازدواج ۲۲ زوج دانشجو در دانشگاه صنعتی اسفراین برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در آستانه میلاد پر خیر و برکت حضرت فاطمه الزهرا (س) از سوی دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین جشن ازدواج دانشجویی ۲۲ زوج دانشجو با حضور حجتالاسلام والمسلمین نوری نماینده ولیفقیه در استان خراسان شمالی، امام جمعه، فرماندار و خانوادههای دانشجویان، جمعی از مسئولان، دانشجویان و زوجهای جوان در دانشگاه صنعتی اسفراین برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین نوری در این مراسم بر اهمیت الگو گیری از سبک ازدواج اسلامی تأکید کرد و نقش خانواده را در تربیت نسل مؤمن، کارآمد و جامعهساز بسیار مهم دانست.
در ادامه این برنامه، خطبه عقد دو زوج دانشجو توسط نماینده ولیفقیه در استان جاری شد و از سوی فنی و مهندسی هدایایی به زوجین اهدا شد.
اجرای موسیقی، اجرا نمایش برنامههای فرهنگی و هنری این جشنواره بود.