\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0642\u0627\u0628\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n