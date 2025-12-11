

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی تربت‌ حیدریه گفت: مأموران ایستگاه کامه در بازرسی از یک خودرو موفق به کشف بیش از ۱۸ هزار انواع قرص مخدر شدند.

سرهنگ حمیدرضا خوشخو افزود: مأموران بازرسی ایستگاه «کامه» هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری که به سمت مشهد در حال حرکت بود مشکوک شدند که به منظور بررسی بیشتر این خودرو را به داخل ایستگاه هدایت کردند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی در بازرسی از خودروی مورد نظر ۱۸ هزار و ۴۰۰ عدد انواع قرص را که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.

وی بیان کرد: در این زمینه یک متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.