خشکسالی و سوءمدیریت، تالاب الله‌آباد استان قزوین را به کانون ریزگرد‌ها و خلیج گرگان را به نفس های آخر کشانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ خشکسالی و ریزگرد‌ها در سال‌های اخیر استان قزوین را فرا گرفته و بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته در حوزه آبخیزداری دشت قزوین، نتیجه‌ای جز خشکی این دشت حاصل‌خیز و به‌ویژه تالاب اله‌آباد نداشته است. ریزگرد‌هایی که از سطح این تالاب خشکیده برخاسته‌اند، آسمان استان‌های قزوین، البرز و تهران را تیره کرده‌اند.

کارشناسان عوامل انسانی را در این بحران مؤثر می‌دانند؛ از جمله زهکشی اطراف تالاب اله‌آباد برای تخلیه آب، احداث سد نهب، ایجاد صنایع آب‌بر در حوزه آبخوان این تالاب ۵۰ هزار هکتاری و حفر چاه‌های کشاورزی بدون الگوی کشت مناسب که منابع زمین را بی‌رویه مکیده‌اند.

در فاصله ۷۵۰ کیلومتری از قزوین به سمت شرق دریای خزر، خلیج گرگان نیز با سرنوشتی مشابه تالاب اله‌آباد دست‌وپنجه نرم می‌کند. این خلیج که بخشی از ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله است، به دلیل تأخیر در اقدامات نجات‌بخش، هر روز به مرگ نزدیک‌تر می‌شود. دستور لایروبی کانال آشورده در اسفند ۱۴۰۰ صادر شد، اما اقدامات نیمه‌کاره رها گردید و رگ حیاتی این خلیج همچنان به سوءمدیریت و نرسیدن حق‌آبه آن گره خورده است.

اکنون تالاب اله‌آباد جان باخته و خلیج گرگان با حال بیمار خود برای زنده ماندن دست‌وپا می‌زند؛ وضعیتی که کارشناسان آن را نتیجه بی‌توجهی و عمل‌نکردن درست برخی مسئولان می‌دانند.