معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تسهیلات اشتغال تا ۳۰۰ میلیارد تومان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید مالک حسینی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر گفت: مسئله اصلی ناترازی منابع به مصارف در استان است. استان گلستان صنعتی نبوده و منابع ماندگار نداشته است، بنابراین در حوزه اعتبارات چالش داشتیم.

حسینی افزود: قانون بودجه و برنامه امسال اجازه می‌دهد ۲۵ درصد امکان جابجایی منابع از این استان به استان دیگر وجود داشته باشد. منابع امسال نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان فقط در مشاغل خانگی است و ۱۲۹۰ میلیارد تومان منابع خرد از سوی سایر دستگاه‌ها در استان توزیع خواهد شد.

سید مالک حسینی همچنین گفت: با اعتباری کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان یک کارخانه ایجاد کرد که زنجیره تولید ابریشم را کامل کند و استان را به قطب شمال کشور تبدیل کند.