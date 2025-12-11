پخش زنده
نهمین نشست میز هوش مصنوعی استان اصفهان با حضور جمعی از مدیران، مسئولان استانی و فعالان زیستبوم فناوری، در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فولادشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست موضوع توسعه منطقه ویژه اقتصادی فناوری اطلاعات لنجان با مساحت ۲۳۰ هکتار بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم استان اصفهان بررسی شد.
تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان، در این نشست با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور و پارکهای علم و فناوری فعالیت میکنند، گفت:استان اصفهان با در اختیار داشتن بیش از ۱۰ درصد این شرکتها، حدود ۵ درصد از درآمد شرکتهای دانشبنیان کشور را تولید میکند و از قطبهای مهم این حوزه محسوب میشود.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در توسعه زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی فناوری اطلاعات لنجان افزود:کنسرسیومی متشکل از شرکتهای بزرگ استان اصفهان برای سرمایهگذاری در این منطقه در حال شکلگیری است و این شرکتها میتوانند با بهرهمندی از قانون تهاتر مالیاتی در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، سرمایهگذاری خود را در این منطقه اقتصادی انجام دهند و از مزایای تهاتر کامل مالیات بهرهمند شوند.
امرایی میزان بودجه مالیاتی این قانون را در سال ۴۰۳، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود:«سال گذشته، شرکتهای فناور و دانشبنیان استان اصفهان بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار استفاده کردند و این میزان در سال ۴۰۴ با رشد قابل توجه، به ۱۶ همت افزایش یافته است.
این نشست با هدف پیگیری روند توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، تقویت زیستبوم نوآوری و استفاده حداکثری استان از ظرفیتهای قانونی برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی IT در شهرستان لنجان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم از سامانه هوشمند توزیع برق در اصفهان رونمایی شد.
این سامانه با هدف افزایش پایداری شبکه، مدیریت هوشمند مصرف و کاهش خاموشیهای برنامهریزینشده طراحی و اجرا شده است.
مسئولان صنعت برق اعلام کردند این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای نوین پایش، لایهبندی مصرف، تشخیص خطا و کنترل لحظهای شبکه، گامی مهم در ارتقای استانداردهای توزیع انرژی در استان محسوب میشود.