با شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی دهستان کارده در شهرستان مشهد، زمینی به وسعت ۹ هکتار آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد، گفت: این اقدام با پیگیری واحد حقوقی و واحد حفظ کاربری این اداره انجام شد. مالک زمین پس از چندین بار دعوت و آگاهی از تبعات قانونی، نهایتاً در اواخر آبانماه ۱۴۰۴ با هزینه شخصی، تغییرات غیرمجاز ایجادشده را تخریب کرد.
داوود کاهانی افزود: این زمین در مرحله پیکنی و خیابانکشی برای ایجاد ۱۶۰ قطعه بودکه علاوه بر جلوگیری از اتلاف بودجه دولتی برای تخریب، از آسیبهای اجتماعی ناشی از فروش غیرقانونی زمینها به مردم نیز پیشگیری کرد.