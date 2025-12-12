از پوستر بیست و دومین جشنواره بین المللی امام رضا ع و شانزدهمین جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،از اوایل آذرماه فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی همدان منتشر شده است.

محمد مهدی احمدی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ایمان مراسم رونمایی گفت: در شعر آئینی باید رشد وجود داشته باشد و انسان از طریق ان به آموزه‌های دینی و رضوی نزدیک شود.

مدیر کل مهدی احمدی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: این رویداد ملی با حضور شاعران خردسال، نوجوان و بزرگسال از سراسر کشور در دیار تاریخی همدان برگزار می‌شود.

سید محمد ضا جوادی افزود: هدف اصلی ما، گسترش و نهادینه‌سازی فرهنگ رضوی در میان نسل کودک و نوجوان است؛ چرا که شعر یکی از لطیف‌ترین و مؤثرترین ابزار‌ها برای انتقال ارزش‌ها و فضایل اهل‌بیت علیهم‌السلام به این نسل است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: موضوعات جشنواره، شامل مفاهیم مرتبط با زندگی و سیره امام رضا (ع)، مقام والای اهل‌بیت (ع)، زیارت و مفاهیم اخلاقی و انسانی برگرفته از فرهنگ رضوی است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در این حوزه‌ها سروده و ارسال کنند.

سیدمحمدرضا جوادی بیان کرد: مهلت ارسال آثار پایان آذرماه و اختتامیه جشنواره نیمه دوم بهمن ماه برگزار می‌گردد.