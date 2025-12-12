همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن، ۶ نفر از زنان زندانی اندرزگاه زنان بیرجند که برخی از آنان مادر خانواده بودند به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی ضمن تبریک روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها گفت: نقش مادر در خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عبدی افزود: امروز به همت دستگاه قضایی، ستاد دیه استان و انجمن حمایت زندانیان بیرجند، ۶ زندانی زن به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه دل‌نوشته در این مراسم و تجلیل از نفرات برتر گفت: با دستور دادستان مرکز استان، به تمامی زندانیان دارای شرایط، ۷ روز مرخصی تشویقی اعطا شد.

در این مراسم جشن باشکوهی با اجرای گروهی از هنرمندان استان برگزار شد و فضای شاد و معنوی ایجاد کرد.

همچنین به تمامی زندانیان آزادشده سبد حمایتی اهدا شد و سایر زندانیان این اندرزگاه نیز هدایایی از مسئولان دریافت کردند.