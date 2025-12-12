«ابدیت اکنون است» عنوان نمایشگاه هنر معاصر در محوطه تاریخی اهرام مصر است؛ رویدادی کم‌نظیر که آثار هنرمندانی از مصر و جهان را در کنار یکی از کهن‌ترین بنا‌های بشر به نمایش می‌گذارد و مرز میان گذشته و امروز را کمرنگ می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ این تنها نمایشگاه هنری جهان است که روی شن‌های صحرا برپا می‌شود و در آن ۱۰ هنرمند از پنج قاره با مجسمه‌ها و چیدمان‌های بزرگ شرکت دارند، از جمله آثار شاخصی مانند «دروازه‌های قاهره» و «یادواره بی‌نهایت».

این نمایشگاه هزاران بازدید کننده را به محوطه چهار هزار و ۵۰۰ ساله اهرام مصر کشانده است.

در میان آثار، مجسمه سنگی داود مهیاری، هنرمند ایرانی که با الهام از هندسه هرم‌ها و نماد‌های اسطوره‌ای مصر خلق شده، توجه بسیاری را جلب می‌کند؛ اثری که همچون گذرگاهی میان گذشته، اکنون و آینده است.