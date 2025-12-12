به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در مسیر مقابل آرامستان اراک به سمت میدان فراهان، یک عابر پیاده حدوداً ۷۰ ساله بر اثر برخورد با خودرو دچار حادثه شد. این حادثه در ساعت ۱۰:۳۵ دیروز و طی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی اعلام شد.با اعلام این حادثه کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهید رضا یحیایی بلافاصله در محل حاضر شدند.

بررسی اولیه حاکی از صدمات متعدد و ایست قلبی–تنفسی عابر مرد با سن حدود ۷۰ سال را داشت که با وجود تلاش‌های کارشناسان اورژانس و آغاز عملیات احیای قلبی_ریوی، به دلیل شدت آسیب‌های وارده، احیای بیمار نتیجه‌بخش نبود و عابر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.