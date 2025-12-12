هم‌زمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، مراسمی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا پاکستان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این برنامه که در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و با همکاری انجمن بانوان «روشنی کوثر» ایالت خیبرپختونخوا برگزار شد، جمعی از مسئولان فرهنگی، بانوان نخبه، معلمان، دانش آموزان و دوستداران اهل بیت (ع) شرکت کردند. مسئول خانه فرهنگ ایران طی سخنانی جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) را به عنوان الگویی برای ایمان، مادری و مأمن معنوی پیامبر معرفی کرده و نقش این بانوی بزرگ در حفظ آرامش پیامبر و ایجاد فضای امن معنوی را برجسته دانست.

بزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن در پیشاور بزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن در پیشاور بزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن در پیشاور بزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن در پیشاور بزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن در پیشاور

سایر سخنرانان و فعالان فرهنگی حاضر در مراسم نیز ضمن قدردانی از ابتکار خانه فرهنگ ایران به اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اشاره کرده و بر عشق مردم پاکستان به اهل بیت (ع) و مقاومت فرهنگی در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام تاکید داشتند.

آنان همچنین خواستار تغییر رسمی روز زن در پاکستان از ۸ مارس به ۲۰ جمادی الثانی، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و معرفی جایگاه حقیقی زن مسلمان در جامعه شدند.

سخنرانان جایگاه حضرت زهرا (س) را نمونه‌ای بی بدیل از زن مسلمان معرفی کرده و اظهار داشتند: شخصیت این بانوی بزرگ نشان دهنده محوریت زن در اندیشه اسلامی و نقش او در معرفت، کرامت و سازندگی جامعه است.

آنان تاکید داشتند: گرامیداشت این روز، پاسداشت زن مسلمان و تلاشی برای معرفی جایگاه حقیقی زن در فرهنگ اسلام به شمار می‌رود.

در حاشیه مراسم، برنامه‌ای ویژه برای کودکان شامل نقاشی با موضوع سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد که با استقبال دانش آموزان و خانواده‌ها همراه بود.

در پایان مراسم نیز گروه‌های سرود دختران به اجرای مدح و ستایش حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند.