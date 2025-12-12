معاونت فرهنگی سازمان بهزیستی کشور گفت: مثلث طلایی کفایت، عدالت و تمامیت به عنوان محور برنامه‌های این سازمان برای خدمت رسانی به جامعه هدف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک قانعی در نخستسن جشنواره بین‌المللی شعر عصای سفید در شهرستان شوشتر اظهار کرد: تمامیت یعنی بهره‌مندی همه نیازمندان، کفایت یعنی ارائه خدمات با استاندارد بالا و عدالت یعنی رفتار منصفانه با همه ذینفعان است.

وی به طرح «توانمندسازی معنوی» به عنوان یکی از محور‌های توانمندسازی در بهزیستی اشاره کرد و افزود: بر خلاف شعار معلولیت محدودیت نیست معلولیت محدودیت است، اما می‌تواند پیشران رشد ظرفیت‌هایی شود که حتی افراد سالم ممکن است از آن بی‌بهره باشند از این رو وظیفه ما ایجاد و تقویت این ظرفیت است.

معاون بهزیستی کشور ظرفیت‌سازی اجتماعی را از اهداف این جشنواره برشمرد و افزود: ما باید جامعه و شهر را برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی و آنان را جامعه‌پذیر کنیم.

تجلیل از ظرفیت‌های هنری جامعه معلولان در جشنواره‌ای فاخر در شوشتر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این آیین با تاکید بر نقش بی‌بدیل فرهنگ و هنر، در شوشتر گفت: در این برنامه، اجرا‌های هنری متنوعی شامل شعر، موسیقی و طنز توسط هنرمندان، به‌ویژه استاد محب شوشتر ارائه شد که بسیار بی نظیر و موجب افتخار ما بود.

حسین براتی با اشاره به پویایی و تاثیرگذاری حوزه فرهنگ در نشان دادن خدمات و دستاورد‌ها توضیح داد: ظرفیت فرهنگ و هنر، ابزاری بی‌بدیل برای نشان دادن خدمات همه کسانی است که بدون چشم داشت کار‌های خلاقانه می‌کنند و به اقشار مختلف خدمت رسانی دارند.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: در این جشنواره جامعه کمتر دیده شده معلولان، در قالب شعر و هنر به درستی جانمایی و معرفی شده است.

براتی گفت: امیدوارم این جشنواره با رشد کمی و کیفی در سال‌های آینده مواجه شود و بتواند توجه بیشتری را به جامعه وابسته به سازمان بهزیستی جلب کند.