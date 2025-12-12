پخش زنده
مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: هشت میلیارد ریال کمک هزینه دانشجویی به ۱۶۲ نفر از مددجویان واجد شرایط پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فریدالدین حجتالاسلامی با اشاره به اقدامات حمایتی و توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: کمکهزینه دانشجویی به ۱۶۲ نفر از مددجویان تحت پوشش در هشت ماهه نخست سال جاری پرداخت شد.
وی افزود: علاوه بر این، اعتبارات لازم برای کمکهزینههای تحصیلی عمومی و کمکهزینههای درمانی مددجویان نیز تخصیص یافته است، اسناد و فرآیندهای پرداخت این موارد در دست اقدام است و به زودی با واریز این منابع، حمایت مالی بیشتری از خانوادههای تحت پوشش صورت خواهد گرفت.
مدیرکل بهزیستی همدان گفت: این اقدامات در چارچوب برنامههای جامع توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی بهزیستی اجرا میشود و هدف نهایی، کاهش بار مالی خانوادههای نیازمند و ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت فردی و اجتماعی آنان است.
حجتالاسلامی با اشاره به اجرای برنامه مناسب سازی محیط زندگی معلولان استان ادامه داد: ارائه وسایل کمکی به افراد دارای معلولیت، تخت، ویلچر، واکر و وسایل بهداشتی، کمک هزینه لوازم بهداشتی، حق پرستاری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در اولویت کاری بهزیستی استان است.