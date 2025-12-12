نتایج تحقیقات خانم الیش آنجیولینی مسئول گروه بررسی وضعیت امنیت زنان و دختران در انگلیس نشان داد پس از تجاوز و قتل سارا اورارد به دست یک افسر پلیس انگلیس، زنان و دختران هنوز در معابر این کشور احساس ناامنی می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نتایج تحقیقات خانم "الیش آنجیولینی" مسئول گروه بررسی وضعیت امنیت زنان و دختران در انگلیس نشان داد چهار سال پس از تجاوز و قتل سارا اورارد به دست یک افسر پلیس انگلیس، زنان و دختران هنوز در معابر این کشور احساس ناامنی می‌کنند و با ترس از حملات در ملاء عام تردد می‌کنند. خانم آنجیولینی این شرایط را شکست اساسی در جلوگیری از حملات به زنان و دختران در این کشور ارزیابی کرد.

پس از ربایش، تجاوز و قتل سارا اورارد دختر جوان انگلیسی به دست وین کوزنز افسر ارشد دیپلماتیک پلیس انگلیس در سفارت آمریکا در لندن، تظاهرات گسترده‌ای در محکومیت این اقدام و درخواست بازگرداندن امنیت برای زنان و دختران در معابر انگلیس برگزار شد و در پی فشار فزاینده افکار عمومی دولت کمیته‌ای را به سرپرستی خانم آنجیولینی برای بررسی راه‌های تامین امنیت زنان و دختران و در این کشور تشکیل داد که نتایج آن به تازگی منتشر شد.

خانم آلیش آنجیولینی درباره نتایج تحقیقاتش می‌گوید:" اگرچه ممکن است تغییراتی صورت گرفته باشد، اصلا مطابق با توصیه‌هایی که ما کردیم، نبوده است. باید به این موضوع مهم رسیدگی شود. آن توصیه ها، نه پیجیده و نه دشوارند، اما پلیس با این که توجه به آن ها، برای این نهاد هم خوب است، به آن‌ها عمل نکرده است. "

"وین کوزنز " افسر ارشد پلیس انگلیس سوم مارس سال ۲۰۲۱، دختر جوانی به نام سارا اورارد را به بهانه نقض مقررات کرونایی به او دستبند زد و او را بازداشت کرد. سارا تصور می‌کرد که او را به مرکز پلیس منتقل کند، اما این افسر پلیس انگلیس بر اساس گزارش‌های دادگاه با نقشه‌ای شوم قربانی را به مکانی که از قبل آماده کرده بود برد و پس از تجاوز با کمربند لباس پلیس این دختر جوان را خفه کرد و بعد جسدش را سوزاند و بقایای جسد را در یک پارک جنگلی خارج از شهر مدفون کرد. این قتل دلخراش، آن هم به دست یک افسر پلیس، جامعه انگلیس را وحشت زده کرد."

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: این گونه قتل ها، نادر نیست، اما این که یک دختر به دست یک افسر پلیس کشته شود، ترسناک‌تر است. حالا همه دختران و زنان شب‌ها از این که بیرون منزل باشند، می‌ترسند.

یک بانوی انگلیسی در این باره می‌گوید: حادثه فاجعه باری بود. من ۳۰ سال است در این محله زندگی می‌کنم. سارا دختر جوان و زیبایی بود که در یک خیابان شلوغ به سمت منزلش می‌رفت. همه از شنیدن خبر تجاوز قتلش به دست پلیس تکان خوردیم.

نکته قابل تأمل هنگام علنی شدن پرونده افسر پلیس عامل تجاوز و قتل سارا اورارد اینکه او پیش از آن نیز سوابقی از جمله رفتار غیراخلاقی حتی در لباس پلیس در کارنامه سیاه خود داشت، اما این سوءسابقه هیچگاه مورد توجه مقامات پلیس انگلیس نبود.

براساس برآورد مرکز ملی آمار انگلیس، پارسال حدود ۹۰۰ هزار فرد بالاتر از ۱۶ سال در این کشور، مورد آزار جنسی قرار گرفتند که ۷۳۹ هزار نفر از آنان زنان و دختران بودند.