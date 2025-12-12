پخش زنده
امروز: -
با شدت گرفتن سامانه سرد جوی در ارتفاعات و محورهای شمالی، پلیس راهور ضمن اعلام محدودیتهای ترافیکی از رانندگان خواست پیش از سفر از وضع راهها مطلع شوند و بهدلیل احتمال لغزندگی و یخبندان، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اعلام محدودیتهای ترافیکی امروز (جمعه، ۲۱ آذرماه) گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر جادههای کشور بهویژه محورهای شمالی و احتمال بارش برف و لغزندگی سطح راهها، محدودیتهای ترافیکی در برخی محورهای پرتردد اعمال میشود.
سرهنگ احمد شیرانی تأکید کرد: در صورت هرگونه تغییر در شرایط جوی یا حجم ترافیک، محدودیتها بلافاصله اطلاعرسانی خواهد شد؛ بنابراین ضروری است هموطنان پیش از آغاز سفر از وضع راهها مطلع شوند، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و تجهیزات زمستانی شامل زنجیرچرخ، پوشاک گرم، مواد غذایی و سوخت کافی همراه داشته باشند.
محدودیتهای محور کرج - چالوس
سرهنگ شیرانی اعلام کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است.
محدودیت قطعی روز جمعه در محور چالوس
از ساعت ۱۲:۰۰ تردد خودروهایی که مقصدشان چالوس است، در آزادراه تهران–شمال ممنوع میشود.
از ساعت ۱۳:۰۰ محدوده ابتدای پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد.
از ساعت ۱۵:۰۰ محور مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا میشود.
این محدودیتها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
سرهنگ شیرانی افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامشده اجرا خواهد شد.
محدودیتهای محور هراز
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور بیانداشت: تردد همه تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.
ممنوعیت کامیون و کامیونت
تردد کامیون و کامیونت (غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز (جمعه، ۲۱ آذرماه) ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک، به تشخیص پلیس راه، محور هراز روز جمعه ۲۱ آذرماه بهصورت مقطعی یکطرفه از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
محور فشم
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ادامهداد: در روز جمعه محور فشم از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ از محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یکطرفه میشود.
هشدار و توصیه مهم پلیس
سرهنگ شیرانی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت وضع ترافیک در این شرایط جوی گفت: با توجه به ورود موج سرما و بارش برف در ارتفاعات، رانندگان حتماً پیش از سفر از آخرین وضع راهها مطلع شوند، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تجهیزات کامل زمستانی ازجمله زنجیر چرخ، سوخت کافی، مواد غذایی و لباس گرم همراه داشته باشند. کوچکترین بیتوجهی میتواند سبب بروز حادثه شود.