مدیرعامل آبفا اهواز گفت: به منظور کاهش آبگرفتگی در نقاط مختلف شهر ۲۲۰ پمپ جدید خریداری و نصب و لایروبی گسترده شبکه فاضلاب و اصلاح خطوط فرسوده انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به خرید و نصب ۲۲۰ پمپ جدید، لایروبی گسترده شبکه فاضلاب و اصلاح نزدیک به پنج کیلومتر از خطوط فرسوده به عنوان اقدامات اساسی برای کاهش آبگرفتگی در این کلانشهر، اظهار داشت: این اقدامات باعث شده با وجود بارشهای اخیر، آبگرفتگی نسبت به سالهای قبل به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه از ابتدای شهریورماه امسال اقدامات گستردهای آغاز شده است، افزود: تعداد قابل ملاحظهای پمپ برای تکمیل و تقویت ظرفیت ایستگاههای پمپاژ فاضلاب تهیه شده است.
عبیداوی تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد مشکلات آبگرفتگی در فصلهای زمستان و تابستان با رسیدگی به این ایستگاهها و نصب پمپهای قوی حل خواهد شد.
مدیرعامل آبفا اهواز ادامه داد: تمامی ۱۵۰ ایستگاه فاضلاب به پمپهای جدید مجهز شده و پمپهای رزرو نیز تهیه و در انبارهای نزدیک به ایستگاهها توزیع شده است تا در صورت بروز پمپسوزی که در فصل بارندگی آمار آن بالاست به سرعت جایگزین شود.
لایروبی گسترده شبکه فاضلاب
وی اقدام دیگر را لایروبی وسیع شبکه فاضلاب دانست و تصریح کرد: امسال این کار به صورت گسترده در مناطق مختلف اهواز با استخدام چهار پیمانکار و تشکیل ۱۵ اکیپ در حال انجام است که بدون وقفه و با تزریق مالی مناسب، بیشتر نقاط بحرانی شناساییشده از سال گذشته را پوشش داده و تأثیر قابل توجهی در تسریع هدایت روانآب داشته است.
اصلاح خطوط فرسوده و ریزشکرده
عبیداوی به اصلاح نزدیک به پنج کیلومتر از خطوط فرسوده و ریزشکرده شبکه فاضلاب در نقاط مختلف شهر مانند کوی علوی، خشایار، غزنوی، کمپلو شمالی و جنوبی، کیانآباد، بلوار وصال و دیگر مناطق اشاره کرد و گفت: این خطوط مانع هدایت آب به ایستگاهها میشدند که با اصلاح آنها، مشکل آبگرفتگی در این مناطق برطرف شده است.
وی به افزایش ناوگان موتوری، اورهال و بازسازی ژنراتورهای تمامی مناطق فاضلاب شهر برای مواقع قطعی برق، بسیج امکانات و آمادهباش نیروها به عنوان دیگر اقدامات آمادهباش برای فصل بارندگی اشاره کرد.
مدیرعامل آبفا اهواز در پایان از عملکرد شبانهروزی و قابل تقدیر همکارانش در بخش فاضلاب در روزهای قبل و حین بارشهای اخیر تقدیر کرد و گفت: اگرچه مشکلاتی وجود دارد، اما این اقدامات باعث شده تا آبگرفتگیهای اهواز در مواجهه با بارشهای اخیر در مقایسه با سالهای قبل به حداقل ممکن برسد.
فعالیت سامانه بارشی قوی که از روز دوشنبه هفته جاری وارد خوزستان شده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام مدیرکل هواشناسی خوزستان بیشترین بارش سامانه اخیر با ۸۹.۳ میلیمتر در شهرستان لالی به ثبت رسیده است. پس از لالی، شهرستانهای گتوند با ۶۸.۶ میلیمتر، حسینیه با ۶۰.۷ میلیمتر و دزفول با ۳۷.۹ میلیمتر بالاترین بارشها از ساعت ۱۵: ۳۰ دوشنبه تا ۱۵: ۳۰ چهارشنبه هفته جاری را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این گزارش شهر اهواز یکی از کلانشهرهای مهم کشور به شمار میرود.