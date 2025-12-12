به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت موتورکولر از منازل آنان، موضوع شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

سرهنگ علی سبحانی افزود: ماموران پس از بررسی‌های دقیق و تخصصی و رصد هوشمندانه سرانجام هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به اعتراف متهم به ۱۳ فقره سرقت موتورکولر از تحویل وی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته ۹ موتورکولر مسروقه کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.