به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف یک دستگاه جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این پلیس از انباری در شهر اصفهان خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری یک دستگاه جرثقیل در یکی از انبار‌های سطح شهر اصفهان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ مهدی سبحانی فر افزود: مأموران پس از بررسی درستی موضوع و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی از انبار مذکور بازدید کردند و یک دستگاه جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق که بدون پلاک و هرگونه اسناد معتبرگمرکی بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش جرثقیل مکشوفه را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این راستا یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.