به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا گفت: ۵۰ تُن برنج احتکار شده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی این فرماندهی از یک انبار کشف شد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالا‌های اساسی و ضروری خانوار، مأموران انتظامی موفق به شناسایی یک انبار احتکار برنج در این شهرستان شدند.

وی گفت: مأموران پس از بررسی‌های لازم و ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۰ تُن برنج خارجی که به صورت غیرقانونی نگهداری می‌شد را کشف کنند.

این مقام انتظامی ارزش برنج‌های کشف شده را برابر بررسی‌های کارشناسان، ۶۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.