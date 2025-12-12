به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز در وضعیت سالم ثبت شد.

بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش آفتابی و سرد است. روز گذشته به مدت ۱۱ ساعت بارش آرام و متناوب باران هوای شهر اصفهان را با طراوت کرد و نصف جهان امروز هوای سالم نفس می‌کشد.

هواشناسی اعلام کرد فعالیت سامانه بارشی تا فردا شنبه به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق استان ادامه می‌یابد. دارد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۸، پارک زمزم ۶۱، بزرگراه خرازی با عدد ۶۶، میدان انقلاب ۷۵، خیابان‌های رودکی و پروین اعتصامی و ولدان با عدد ۶۲، رهنان ۶۳، زینبیه ۵۷، سپاهان‌شهر ۸۲، فرشادی ۶۸، فیض ۵۸، کاوه ۷۹، میرزا طاهر ۸۲ و هزار جریب ۶۴ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه دانشگاه صنعتی ۴۹ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد. امروز نیز ایستگاه قهجاورستان با میانگین عدد ۱۶۵ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.