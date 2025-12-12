استاندار اردبیل در ادامه سفر رسمی به جمهوری آذربایجان در دیدار با روشن رستم‌اف رییس راه‌آهن این کشور همسایه، بر توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه حمل و نقل ریلی و ایجاد بارانداز لجستیکی در نوار مرزی شمال این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه در نشست با رییس راه‌آهن جمهوری آذربایجان با اشاره به موقعیت راهبردی استان در کریدور بین‌المللی شمال - جنوب گفت: اردبیل به‌عنوان یکی از حلقه‌های اتصال این مسیر مهم اقتصادی به جمهوری آذربایجان، می‌تواند نقش مؤثری در گسترش مبادلات تجاری دو کشور ایفا کند.

وی افزود: مصوبات لازم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد بارانداز لجستیکی - ریلی در محدوده تازه‌کند پارس‌آباد اخذ شده و زیرساخت‌های اولیه در حال آماده‌سازی است.

استاندار اردبیل اظهار امیدواری کرد با توجه به تفاهم‌های انجام‌شده در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان، طرف آذری نیز نسبت به اجرای بخش مربوط به این پروژه اقدام‌های فنی لازم را انجام دهد.

در این دیدار، رییس راه‌آهن آذربایجان نیز با استقبال از طرح مشترک، توسعه ارتباطات ریلی با جمهوری اسلامی ایران را از اولویت‌های دولت باکو دانست و گفت: ایجاد کریدور شمال - جنوب، بستر مهمی برای رشد همکاری‌های منطقه‌ای است و بارانداز پارس‌آباد می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در این مسیر داشته باشد.

بر اساس توافق طرفین، مقرر شد کمیته مشترک کارشناسی برای بررسی جنبه‌های فنی و اقتصادی پروژه تشکیل شود تا پس از طی مراحل قانونی در دو کشور، عملیات اجرایی طرح آغاز گردد.