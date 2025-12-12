هنرمندان و افراد تاثیر گذار دارای معلولیت خراسان جنوبی در جشنواره منطقه‌ای طعم امید ۵ تمام عناوبن اول را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: افراد تاثیر گذار دارای معلولیت خراسان جنوبی تمامی عناوین اول سه گروه جسمی حرکتی، نابینایان و سندروم داون را در جشنواره منطقه‌ای طعم امید ۵ از آن خود کردند.

عرب افزود: این جشنواره که در روز گذشته در محل هتل پارسیان مشهد با حضور استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان برگزار شد خانم‌ها محدثه یعقوبی فورگ در بخش سندروم داون، سکینه مهربانی فر در بخش نابینایان و مریم بهدانی در بخش جسمی حرکتی در گروه‌های خود به عنوان نفرات اول برگزیده شدند و به مسابقات کشوری راه پیدا کردند.

احسان درستکار دبیر جشنواره استانی گفت: با تشکیل تیم اجرایی این جشنواره در استان و همکاری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی و خانم نقی زاده کاخکی داور با تجربه خراسان جنوبی، دستیابی به این عناوین از ابتدا هدف گذاری شد و نتیجه آن کسب رتبه‌های برتر در هر سه گروه بود که به عنوان اولین استانی که در مرحله کشوری نماینده شرق کشور خواهد بود حضور خواهیم یافت.