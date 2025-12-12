پخش زنده
امروز: -
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سفر خود به شهرستان بوانات گفت: وضعیت منابع آب این منطقه نیاز به اقدام فوری و برنامهریزی عملی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،صفدر نیازی گفت: کاهش شدید بارشها، افت محسوس منابع آب و فشار خشکسالی، بوانات را به زیرساختهای جدید انتقال و مدیریت آب نیازمند کرده است.
او افزود: این شهرستان حدود ۷ هزار هکتار باغ دارد و در تولید انگور و بهویژه گردو از مناطق مطرح فارس است؛ اما در حال حاضر کمبود آب مهمترین تهدید برای استمرار این ظرفیت است.
نیازی بیان کرد: سال گذشته پنج کانال بتنی در بوانات اجرا و شش رشته قنات مرمت شده است و امسال نیز مجموعهای از طرحهای جدید در دستور کار قرار دارد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: احیا و مرمت قنوات، سه کیلومتر لولهگذاری و اجرای ۱۰ کیلومتر کانال بتنی پارچهای از جملهی این طرحها است.
نیازی با تأکید بر اینکه بوانات در مجموع به حدود ۲۰ کیلومتر کانال جدید نیاز دارد افزود: قرار است ۱۰ کیلومتر از این مسیر با بتن پارچهای توسط قرارگاه امام حسن مجتبی اجرا شود .
او همچنین با بیان مشکلات خشکشدن چشمهها و کاهش دبی قنوات گفت: این شرایط باعث شده که نیاز منطقه به کانالهای انتقال آب چند برابر گذشته شود.
نیازی افزود: بخشهایی از برنامه توسعه کانالها در منطقه مزایجان نیز برای تکمیل این طرح، نیازمند تأمین اعتبارات جدید است.