آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس، افزایش تعداد فوتی‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس در منطقه ایلان‌دره سمیرم و پیدا شدن یک جسد با جابجایی اتوبوس گفت: در این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند که هویت دو نفر از آنان شناسایی شده است.

منصور شیشه فروش افزود:حسین آذرنوش‌کمک‌راننده و رضا مادی‌جو از مسافران اتوبوس از جمله متوفیان این حادثه هستند و یکی دیگر از جان‌باختگان این سانحه، نوجوانی ۱۳ ساله است که به دلیل نداشتن مدارک هویتی، روند شناسایی وی در حال انجام است.

به گفته وی براساس آخرین آمار،۴ مصدوم حادثه در بیمارستان سیدالشهدا سمیرم و یک مصدوم در بیمارستان امیرالمومنین شهرضا بستری و ۵ مصدوم با امداد هوایی به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شدند.

شیشه فروش اضافه کرد:۷ مصدوم هم با اتوبوس آمبولانس یاسوج به بیمارستان یاسوج منتقل می‌شوند.

این حادثه در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بی‌بی سیدان ایوان‌دره سمیرم یکی از محورهای حادثه خیز استان اصفهان رخ داد .