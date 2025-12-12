قرارگاه امام حسن (ع) با اجرای ۳۱ طرح، آب سالم و پایدار را به ۱۳ روستا و ۳۰ هزار نفر از ساکنان محروم شهرستان فیروزه رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده تیپ زرهی ۲۱ امام رضا (ع) گفت: در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و با تدابیر فرماندهی قرارگاه منطقه ۲۱ امام رضا (ع)، قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) مأموریت یافت تا طرح محرومیت‌ زدایی گسترده‌ ای را در منطقه نیشابور و فیروزه اجرایی کند.

سرهنگ حسینی افزود: تمرکز اصلی این مأموریت، رفع محرومیت از ۱۳ روستا در شهرستان فیروزه بود که نزدیک به ۳۰ هزار نفر در این روستاها، از نعمت آب سالم و پایدار محروم بودند.

حسینی ادامه داد: با تلاش جهادی نیروهای این قرارگاه، این مأموریت با موفقیت به پایان رسید و در مجموع ۳۱ طرح شامل حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چاه عمیق و همچنین احداث بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه انتقال آب در این روستاها اجرا شد.

وی از همکاری فرمانداری‌ های نیشابور و فیروزه و اداره آب منطقه در اجرای این طرح ها قدردانی کرد.