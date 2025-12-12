پخش زنده
سمیرا کرمی از آزادی مادر باردار زندانی باکمک خیران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سمیرا کرمی، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان، اظهار کرد: همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، زن بارداری که به دلیل بدهکاری و جرایم غیر عمد در زندان به سر میبرد، با همراهی خیران و پیگیریهای دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان آزاد شد.
وی ادامه داد: آزادی مادر باردار زندانی به دلیل جرائم غیرعمد با همراهی خیران نه تنها شادی و آرامش را به خانواده او بازگرداند، بلکه بار دیگر نشان داد که فرهنگ نوعدوستی و همیاری اجتماعی میتواند گرههای بزرگی از زندگی افراد باز کند.
کرمی با بیان اینکه آزادی زن باردار جرائم غیرعمد همزمان گفت: آزادی زنان زندانی به دلیل جرایم غیر عمد، یکی از اولویتهای اجتماعی است که باید با جدیت دنبال شود که دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان نیز با برنامهریزی و حمایتهای خود این موضوع را دنبال میکند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان افزود: انتظار میرود که اقدام خیرخواهانه برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ادامه یابد و خیران بیشتری در این مسیر قدم بگذارند تا زنان و مردان زندانی جرائم غیرعمد بتوانند به آغوش خانواده بازگردند و زندگی تازهای را آغاز کنند.