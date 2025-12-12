پخش زنده
رقابتهای لیگ ورزشهای سهگانه (ترایاتلون) کشور با حضور ۸ تیم و حدود ۱۴۰ ورزشکار و عوامل اجرایی به میزبانی شهرستان دزفول آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان لیگ فدراسیون ترایاتلون روز جمعه در حاشیه آغاز مسابقات این لیگ گفت: مسابقات این لیگ پس از چند سال تعطیلی با اعلام آمادگی هشت تیم از سراسر کشور آغاز شد؛ البته اگر شرایط مسیرهای جادههای کشور بهتر بود، امکان حضور تیمهای بیشتری در این مسابقات وجود داشت.
فاطمه واحدی با بیان اینکه سه تیم به علت شرایط جادههای کشور از حضور در این رقابتها انصراف دادند، گفت: در این مرحله ۱۴۰ ورزشکار از باشگاههای برتر کشور به رقابت میپردازند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون ترایاتلون اظهار کرد: این مسابقات برای نخستین بار در سطح کشور بهصورت نوین طراحی شده که شامل مرحله رشته دواتلون، ترایاتلون و آکواتلون است.
واحدی بیان کرد: ورزشکاران در رشته دواتلون در ابتدا پنج کیلومتر میدوند، ۲۰ کیلومتر دوچرخهسواری و در انتها نیز ۲.۵ کیلومتر دو خواهند دوید.
وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران در رشته ترایاتلون که شامل شنا، دوچرخه و دو است، مسیری را در استخر یا آب دریا شنا میکنند، سپس دوچرخهسواری و در نهایت دویدن را انجام میدهند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون ترایاتلون افزود: ورزشکاران در رشته آکواتلون که ترکیبی از شنا و دو است و در رشته امدادی، یکچهارم مسافت دواتلون را طی میکنند. در نهایت نیز تیم برنده بر اساس امتیازهایی که در مراحل مختلف کسب کرده، اعلام میشود.
وی با بیان اینکه امسال قرار است به ورزشکاران برتر در هر مرحله مدال داده شود و در پایان به تیم قهرمان کاپ و حکم تیمی اعطا شود، تصریح کرد: ورزشکاران در صورت داشتن اسپانسر و با اخذ مجوز برونمرزی، میتوانند در مسابقات خارج از کشور حضور پیدا کنند.
واحدی گفت: این رشته نیازمند کار تیمی قوی است. ۱۲ داور از فدراسیون و ۲۰ داور از خوزستان در این مسابقات ما را همراهی میکنند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون ترایاتلون درباره شرایط میزبانی دزفول گفت: شرایط میزبانی خوزستان و دزفول در بخش سختافزاری، امکانات برگزاری و بخش نرمافزاری به واسطه وجود سدها و ظرفیتهای آبوهوایی مطلوب است. این استان دارای هیات جدید و پویایی است که تمایل زیادی به قهرمانپروری دارد.
واحدی اظهار کرد: برگزاری چنین مسابقاتی باعث میشود این رشته در شهرستان شناخته شود و جامعه آماری آن افزایش یابد. نگاه ما این است که استانها در مدیریت و داوری وابسته به فدراسیون نباشند و فقط ناظران فنی فدراسیون در رویدادها حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه چالشهای آبوهوایی با برنامهریزی مناسب برطرف شده، ابراز امیدواری کرد: شرایط بارندگی نیز اجازه دهد برنامهها بهخوبی اجرا شوند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون ترایاتلون به برگزاری نشست توجیهی ورزشکاران، مربیان و سرپرستان پیش از مسابقه و همچنین یک نشست تخصصی برای داوران اشاره کرد و گفت: خوزستان از نظر منابع آبی استان پرنعمتی است و امید میرود میزبانی مسابقات آکواتلون و ترایاتلون در آینده نیز به این استان سپرده شود.
رئیس هیات ترایاتلون استان خوزستان نیز گفت: پس از هدفگذاری انجامشده برای سال ۱۴۰۴ مقرر شد میزبان رویدادهای ورزشی کشور باشیم.
محمدعلی سیاحی افزود: پتانسیلهای سختافزاری میزبانی مسابقات از نزدیک بررسی و چند محل مورد بازدید قرار گرفت که مورد استقبال رئیس فدراسیون قرار گرفت.
وی اظهار کرد: پس از این سفر، میزبانی نخستین دوره مسابقات ترایاتلون پس از ۱۰ سال به دزفول واگذار شد و تاکنون رضایت ورزشکاران از نظر محل استقرار و عوامل اجرایی حاصل شده است.
سیاحی افزود: با توجه به ظرفیتهای آبی خوزستان، اهواز در اواخر دیماه و اوایل بهمنماه میزبان مسابقات آکواتلون خواهد بود.
رئیس هیات ترایاتلون (سهگانه) شهرستان دزفول نیز گفت: لیگ ترایاتلون (سهگانه) کشور به گفته مسئولان فدراسیون پس از حدود ۱۰ سال تعطیلی، به میزبانی دزفول برگزار شد، البته مسابقاتی به عناوین مختلف و در مقیاس کوچکتر برگزار میشد، اما به شکل لیگی و ترایاتلون کامل برگزار نشده بود.
امیر قنبرزاده افزود: کادر و عوامل اجرایی روز چهارشنبه و ورزشکاران و داوران روز پنجشنبه در دزفول مستقر شدند و مسابقات در محل شهرک صنعتی شماره چهار در حال برگزاری است.
رئیس هیات ترایاتلون (سهگانه) شهرستان دزفول از همکاری رئیس شورای شهر دزفول، معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری دزفول، مجموعه فرمانداری، مدیریت شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان دزفول، هیأت استان، اورژانس ۱۱۵، هلالاحمر و هیأت بسکتبال برای برگزاری این مسابقات قدردانی کرد و افزود: امید است میزبانی چنین رویدادهایی به ارتقای این رشته در شهرستان کمک کند و بتوانیم در سالهای آینده از استان خوزستان نیز تیم و نمایندهای در لیگ برتر داشته باشیم.
ترایاتلون یا سهگانه ترکیبی از سه رشته دو، دوچرخه و شنا است که مسابقات آن بهصورت دوگانه، سهگانه، ترکیبی، امدادی و... برگزار میشود.