به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید حسن حسینی، نایب‌رئیس انجمن هتل‌داران استان گلستان، در برنامه میزگرد شبکه خبر با انتقاد از وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های گردشگری در استان، کمبود منابع مالی و بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول را مهم‌ترین مانع توسعه این بخش عنوان کرد.

وی با بیان اینکه گلستان سال‌هاست در رتبه‌های آخر تخصیص اعتبارات قرار می‌گیرد، افزود:کمبود منابع مالی در استان کاملاً مشهود است. اگر سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود و هتل‌داران باسابقه نتوانند امکانات خود را به‌روز کنند، طبیعتاً زیرساخت اقامتی استان ارتقا نخواهد یافت و امکان جذب گردشگر نیز کاهش پیدا می‌کند.

حسینی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری تاکید کرد:بحث گردشگری امروز نیازمند یک تحول جدی است. اما وقتی زیرساخت مناسب برای نگه‌داشت مسافر وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار رونق پایدار داشت.

نایب‌رئیس انجمن هتل‌داران استان گلستان، به عنوان نمونه، به پروژه تله‌کابین علی‌آباد کتول اشاره کرد و گفت:بیش از ۱۵ سال است که موضوع تله‌کابین علی‌آباد مطرح است، اما همکاری لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دیده نمی‌شود. این در حالی است که تله‌کابین می‌تواند نخستین زیرساخت گردشگری مهم منطقه باشد و در کنار آن ظرفیت‌های دیگر نیز شکل بگیرد.