به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در یکی از دیدار‌های هفته پانزدهم لیگ آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت میزبان تیم نود ارومیه است.

اما طبق اعلام مسئولان تیم نود ارومیه به دلیل شرایط جوی و لغو پرواز تعدادی از بازیکنان و کادر فنی این تیم موفق نشدند به آبادان برسند و مدیران این باشگاه به دنبال لغو این دیدار هستند.

این در حالی است که مسئولان تیم صنعت نفت آبادان خواهان برگزاری دیدار طبق اعلام قبلی هستند.

بر اساس برنامه این دیدار قرار است امروز جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شود