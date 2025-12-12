هشدار به سرمایهگذاران؛
از تکرار فاجعه سرمایه گذاری در موسسات غیرمجاز پرهیز کنید
امام جمعه قزوین ضمن تشکر از اجرای حکم اعدام متهم اول پرونده شرکت رضایت خودرو، از مردم خواست تا از تکرار فاجعه سرمایه گذاری در موسسات غیرمجاز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
امام جمعه قزوین در نماز جمعه این هفته با اشاره به اجرای حکم اعدام متهم اول پرونده شرکت رضایت خودرو، ضمن ابراز رضایت از اقدام دستگاه قضا، هشداری جدی متوجه سرمایهگذاران و عموم مردم نمود.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری تأکید کرد: «اجرای این حکم نمونهای بارز از احقاق حق است و نشان میدهد که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان جدی است. با این وجود، درس اصلی این وقایع برای همه ما، عبرت گرفتن از فاجعهای است که توسط موسسات اعتباری غیرمجاز بر سر سرمایههای مردم آمد.»
وی با اشاره به نگرانیهای باقیمانده شاکیان، اعلام کرد: فرآیند فروش اموال متخلفان برای بازپسگیری مطالبات مردم بهطور جدی دنبال میشود و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری افزود: «ما نباید اجازه دهیم تاریخ تکرار شود.سرمایهگذاری در مراکزی که مجوز رسمی از نهادهای نظارتی ندارند، بازی با آینده خود و خانواده است. مردم عزیز باید بدانند که هرگونه فعالیت مالی خارج از چارچوبهای قانونی، ریسک نابودی اصل سرمایه را به همراه دارد. هدف اصلی ما از طرح این مسائل، خودداری کامل جامعه از تکرار اشتباهات گذشته در روی آوردن به این موسسات غیرمجاز است.»
در ادامه امام جمعه قزوین با تبریک هفته زن و روز مادر ، بر اهمیت جایگاه زن در خانواده تأکید کرد و از همه آحاد جامعه خواست تا قدردان زحمات مادران و همسران خود باشند.
وی تصریح کرد: «بانوان باید قدر جایگاه خود را بدانند، بویژه نقش مادری که باید در پیشگاه خودشان از اهمیت ویژهای برخوردار باشد و دیگران نیز باید قدردان زحمات آنان باشند.»