باغدران و فعالان گردوکاری ِ استان گلستان با خرید نهال و پیوندکهای با اصالت تویسرکان، در جهت تجاری سازی و افزایش درآمد گام برمی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گلخانه، باغ مادری و خزانه، درکنار هم، زنجیره تعاونی تولید نهال اصلاح شدهی گردوی تویسرکان را در روستای مرادآباد تشکیل می دهند
محصولات این مجموعه، برچسب آبی، بالاترین استاندارد تولید نهال گواهی شده کشور را از مرکز تحقیقات بذر و نهال را دارند همچون ۶ رقم برتر جهانی و ۴ رقم ایرانی که ناحصار تولید آنها به این مجموعه اختصاص دارد.
خریداران برای احداث باغهای با محصول صرفه اقتصادی بالا از نهالهای پیوندی و برای جوان سازی باغهای قدیمی و یا کم ثمر از پیوندک یا همان شاخههای رقمهای برتر این مجموعه واقع در شهر جهانی گردو استفاده میکنند از جمله قرادادهایی با چند تولیدکننده و فعال اقتصادی عرصه باغبانی استان گلستان منعقد شد تا با بهره گیری از پیوندکهای زنجیره نهال تویسرکان در جهت اصلاح درختان گردوی کم ثمر اقدام کنند
هریک از نهالهای زنجیره تولید نهال گواهی شده در تویسرکان، مبنا و منشا صدها هکتار باغ یکنواخت از ارقام تجاری است و اهمیت این طرح در جلوگیری از قاچاق نهال از خارج به داخل کشور است با توجه به اینکه وارد کردن نهال بی هویت و نامرغوب از کشورهای همسایه به خصوص مرز شمال شرقی کشور رشد فزایندهای داشته و تهدید بزرگی برای صنعت باغبانی کشور است.
وزارت جهاد کشاورزی با هدف رفع نیاز کشوربه پیوندک برای اصلاح باغهای قدیمی و همچنین پرورش نهال اصلاح شده برای ایجاد باغهای گردوی جدید با قابلیت تجاری، تویسرکان را برای ایجاد مرکز زنجیره تولید پیوندک ونهال گواهی شده تعیین کرد.
اتحادیه شرکتهای تعاون تولید روستایی استان همدان به عنوان مجری طرح است
بهمن سال ۹۶ , کلنگ اولین و بزرگترین زنجیره کامل تولید نهال گواهی شده کشور در شهر جهانی گردو تویسرکان به زمین زده شد