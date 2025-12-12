پخش زنده
امروز: -
برنامه سینمایی «هفت» امشب ساعت ۲۲ با پرونده ویژه حکمرانی سینمادار و نقد دو فیلم «کفایت مذاکرات» و «یک نبرد پس از دیگری» بهصورت زنده از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پرونده ویژه برنامه با موضوع «حکمرانی سینمادار؟» و با حضور هادی اسماعیلی و رضا صدیق برگزار میشود و به بررسی ابعاد مختلف این موضوع در سینمای ایران میپردازد.
در میز سینمای ایران، فیلم «کفایت مذاکرات» با حضور جواد طوسی نقد و بررسی میشود.
همچنین امیر قادری و رامتین شهبازی در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «یک نبرد پس از دیگری» (One Battle After Another) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان، جمعهشبها ساعت ۲۲ از شبکه نمایش پخش میشود.