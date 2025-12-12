به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شمس مدیر این واحد آموزشی گفت: در این طرح هر دانش آموز یک دوست شهید برای خود انتخاب می کند و سعی می کند زندگی و منش او را سرلوحه ی خود قرار دهد

وی افزود: این آموزشگاه نیز با تهیه پیکسل های شهدا و وصیت نامه ی آنان مسیر را برای دوستی دانش آموزان با شهدا هموار می کن

مراسم افتتاحییه ی چهارمین سال طرح "دوست شهیدت کیه" و نهمین یادواره ی شهید پیران با حضور دانش آموزان، اولیا و کادر آموزشی دبستان در امامزاده سید اسحاق شهر ساوه برگزار شد

اجرای سرود دسته جمعی با حضور ابوذر روحی و تجلیل از خانواده ی شهدا از برنامه های این مراسم بود.