مدیرکل انتقال خون استان لرستان از آغاز دومین دوره طرح بزرگ نذر خون «عید تا عید» خبر داد و گفت: به پاس قدردانی از مشارکت مردم، امسال نیز ۱۰ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به قید قرعه به اهداکنندگان خون اهدا خواهد شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل انتقال خون استان لرستان گفت: با توجه به استقبال چشمگیر و گرم مردم شریف و ایثارگر استان لرستان در سال گذشته، تصمیم بر آن شد تا برای دومین سال پیاپی پویش «عید تا عید» در پایگاه‌های انتقال خون سراسر استان اجرا شود.

علی سوری افزود: این طرح فرهنگی و انسان‌دوستانه از ۲۰ آذر همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر آغاز شده و تا ۲۲ بهمن‌، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به جوایز معنوی در نظر گرفته شده برای این پویش تصریح کرد: همه هم استانی‌های عزیزی که در این بازه زمانی با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون استان اقدام به اهدای یک واحد خون نمایند در لیست قرعه‌کشی قرار گرفته و به ۱۰ نفر از این عزیزان به قید قرعه سفر رایگان به کربلا تعلق خواهد گرفت.

سوری در پایان با تأکید بر نیاز همیشگی بیماران به فرآورده‌های خونی به‌ویژه در فصل سرما از عموم مردم نوع‌دوست لرستان دعوت کرد تا با شرکت در این طرح ضمن برخورداری از اجر معنوی نجات جان انسان‌ها شانس خود را برای تشرف به کربلای معلی امتحان کنند.