رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قم گفت: ۲ هزار و ۳۱۳ قمی در آزمون ۱۴۰۵ وکالت شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام احمد بهارلو با اشاره به برگزاری این آزمون در دانشگاه قم، ادامه داد: از میان شرکت کنندگان در این آزمون ۹۶۵ نفر خانم و هزار و ۳۴۸ نفر آقا بودند.
وی افزود: افرادی که ۷۰ درصد نمره را کسب کنند برای مصاحبه دعوت میشوند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قم گفت: نتایج آزمون براساس پیشبینیهای ضورت گرفته طی ۴۰ روز کاری آینده از طریق سایت سازمان سنجش اعلام میشود.
در آزمون وکالت امسال در کشور ۱۱۴ هزار و ۴۵۴ نفر شرکت کردند.