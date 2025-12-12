به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام احمد بهارلو با اشاره به برگزاری این آزمون در دانشگاه قم، ادامه داد: از میان شرکت کنندگان در این آزمون ۹۶۵ نفر خانم و هزار و ۳۴۸ نفر آقا بودند.

وی افزود: افرادی که ۷۰ درصد نمره را کسب کنند برای مصاحبه دعوت می‌شوند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قم گفت: نتایج آزمون براساس پیش‌بینی‌های ضورت گرفته طی ۴۰ روز کاری آینده از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود.

در آزمون وکالت امسال در کشور ۱۱۴ هزار و ۴۵۴ نفر شرکت کردند.