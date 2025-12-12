امام جمعه خرم آباد:
هدف غرب به انحطاط کشاندن خانوادههاست
امام جمعه خرم آباد گفت: جهان غرب با تمرکز بر روی دختران و زنان جامعه وجداسازی معنویت، دینداری و اخلاق از دانش و فناوری، بهدنبال انحطاط خانواده هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، امام جمعه خرم آباد در خطبههای این هفته نماز در مصلای الغدیر گفت: در یکصد سال اخیر، تمرکز اصلی تهاجم غرب بهویژه صهیونیستها، زن بهعنوان کانون خانواده بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی ضمن گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، افزود: جهان غرب با جداسازی معنویت، دینداری و اخلاق از دانش و فناوری، بهدنبال انحطاط جامعه بهویژه زنان و دختران است و در برابر این هجمه دشمن باید هوشیار بود.
امام جمعه خرمآباد با انتقاد از وضعیت بازار گفت: گرانی برخی کالاها آزاردهنده است و در مواردی شاهد احتکار و گرانفروشی هستیم.
وی با تأکید بر اینکه محتکر و گرانفروش در فرهنگ اسلامی ملعون است، از دستگاههای مسئول از جمله صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و دستگاه قضایی خواست برای ساماندهی بازار ورود جدی داشته باشند.
خطیب نماز جمعه خرم آباد با گرامیداشت ۲۵ آذر، روز پژوهش، پیشرفت کشور را در گرو پژوهشهای کاربردی دانست و گفت:، ضعف پژوهشهای کاربردی در بخشهایی مانند صنعت خودرو، موجب نارضایتی مردم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به ۲۷ آذر، سالروز شهادت آیتالله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، تأکید کرد: حوزه و دانشگاه دو بال اساسی پیشرفت علمی، فرهنگی و دینی کشور هستند و شهدایی، چون مفتح، باهنر بهشتی و مطهری برای تحقق این وحدت جانفشانی کردند.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به ضرورت حمایت از عاملان به معروف و نهی از منکر، گفت: این افراد همواره مورد تهاجم اراذل و اوباش قرار میگیرند، باید اطمینان داشته باشند که نهادهای متولی مانند ستاد امر به معروف و دستگاه قضایی از آنان حمایت میکنند.
شاهرخی گفت: باید به عناصر انقلابی، اخلاقمدار و خوشسابقه اعتماد کنیم تا در مواجهه با ناهنجاریها بتوانند به موقع مداخله و از گسترش آن جلوگیری کنند.
امام جمعه خرم آباد تأکید کرد: ستاد امر به معروف، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید از آنها حمایت کنند البته همراهی مردم در مقابله با ناهنجاریها ضروری است.