خطیب موقت نمازجمعه کیش، پژوهش و نوآوری را عامل اصلی پیشرفت کشور دانست و بر لزوم تقویت رویکرد‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیماکیش، حجت‌الاسلام فتاحی در خطبه‌های نمازجمعه با گرامیداشت هفته پژوهش به جایگاه سنت‌های دینی مانند نماز طلب بارش باران و نقش علما و اولیای الهی در دعا برای بارش باران، گفت: این مناسک ریشه‌دار، بخشی از هویت دینی جامعه اسلامی است.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، با اشاره به فرا رسیدن ۲۵ آذر، روز پژوهش، گفت: این روز اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که حضرت امام خمینی (ره) تأکید کردند، پیشرفت کشور وابسته به شناخت استعداد‌های جوان و تقویت اراده آنهاست.

حجت الاسلام فتاحی با اشاره به ۲۶ آذر روز حمل‌ونقل، افزود: انقلاب اسلامی در ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیشرفت‌های فراوانی داشته و هزاران طرح عمرانی و زیرساختی اجرا شده است و این روند متوقف نخواهد شد و جزیره کیش نیز از این تحولات بهره‌مند است.

او با گرامیداشت فرا رسیدن ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: این وحدت از آغاز انقلاب اسلامی مورد تأکید بوده و براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دین و دنیا را در کنار یکدیگر داده و اعتدال را محور قرار داده است.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، گفت: جمهوری اسلامی ایران، امروز قدرت منطقه‌ با نفوذ جهانی است و حضور در سازمان‌شانگ‌های و رزمایش‌های مختلف نشان‌دهنده توان دفاعی کشور است.

او به تحولات منطقه ایی از جمله لبنان و یمن اشاره کرد و با تشریح آخرین وضع میدانی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان را ضروری دانست.

خطیب موقت نماز جمعه کیش با اشاره به سند راهبردی امنیت ملی آمریکا، گفت: این سند نشان می‌دهد آمریکا با اشتباهات راهبردی، خود را درگیر بحران‌های منطقه‌ای کرده و اصول امنیت ملی خود را به خطر انداخته است.

حجت الاسلام فتاحی تأکید کرد: به‌زودی آثار این اشتباهات برای آمریکا آشکار خواهد شد.