به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد پس از ساعتها جستجو برای مسافر مفقودی حادثه واژگونی اتوبوس تهران_یاسوج، راننده پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گفت: در بین مسافران حادثه واژگونی اتوبوس تهران به یاسوج در منطقه سمیرم یک نفر مفقود گزارش شد.

نیک روز با اشاره به اینکه در گزارش های اولیه فوت راننده اعلام و یکی از سرنشینان مفقود شده بود افزود: با تدبیر اعضاء ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد، تلاش این گروه و امدادگران هلال احمر استان‌ اصفهان پس از جستجو تا شعاع چند کیلومتری ارتفاعات ایوان دره سمیرم راننده اتوبوس پیدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: جلیل ضیایی که پیش از این به عنوان جان باخته اعلام شده بود نجات یافت و در حال انتقال به مرکز درمانی سمیرم است