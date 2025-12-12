پخش زنده
حجتالاسلام محسنی اژهای در پیامی درگذشت احمد علیزاده عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق قوه قضائیه را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله وانا الیه راجعون
درگذشت ابوالشهید جناب آقای حاج احمد علیزاده، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضائیه را به خانواده و همکاران وی تسلیت میگویم.
آن فقید سعید در راه اعتلای نظام قضایی و حقوقی و تقنینی کشور، خدمات شایانی ارائه کرد. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و حشر با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای