به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات پارامچ اندازی با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته در دبی پیگیری شد و ورزشکاران ابتدا در بخش دسته چپ و سپس در دست راست به رقابت پرداختند.

در ادامه درخشش ورزشکاران ایرانی ۵ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز دیگر هم در دسته‌های مختلف برای ایران به ارمغان آمد.

براین اساس، هیمن مرادی مچ انداز شایسته و ملی پوش کردستانی در بخش ایستاده وزن ۶۵+ کیلوگرم دست راست به عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره دست پیدا کرد.