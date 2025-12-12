به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورد قاطع با یک مدرسه غیردولتی متخلف در شهرستان زرند گفت: این مدرسه به علت دریافت شهریه مازاد، تخلف در ثبت نام و نقض مقررات آموزشی، در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی زرندمهر وموم محکوم شد.

محمود جعفری افزود: نظارت‌های شدید بر مدارس غیردولتی ادامه دارد و هرگونه تخلف با واکنش قانونی روبرو خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند تاکید کرد: برای تداوم تحصیل بی‌وقفه دانش‌آموزان این مدرسه، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شدهو این برخورد بخشی از دور جدید بازرسی‌های تخصصی در مدارس غیردولتی استان کرمان است.