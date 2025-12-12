«هوشنگ مرادی کرمانی» نویسنده قصه‌های مجید، با گذراندن عمل جراحی در بیمارستان بستری است و مراحل درمان را می‌گذراند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان ، مرادی کرمانی قلب خود را به جراح سپرد بود و حال عمومی وی پس از عمل خوب گزارش شده است.

این عمل جراحی، تحت نظارت گروهی از پزشکان متخصص و به‌منظور کار گذاشتن باتری در قفسه سینه، انجام شد.

وی که یکشنبه در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و به‌زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.

هوشنگ مرادی کرمانی ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در روستای سیرچ از توابع شهداد کرمان به دنیا آمد.

مرادی کرمانی فعالیت‌های ادبی خود را از دهه ۴۰ آغاز کرد و در طول سال‌ها، آثار متعددی نوشت که بسیاری از آنها به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند.

آثار او بار‌ها و بار‌ها در ایران تجدیدچاپ شده و در خارج از ایران نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بسیاری از آثار او به فیلم و سریال تبدیل شده‌اند و وی تا کنون جوایز متعددی از جشنواره‌های ادبی داخلی و خارجی دریافت کرده است.

هوشنگ مرادی کرمانی، برگزیده پنجمین دوره چهره‌های ماندگار سال ۱۳۸۴ است.