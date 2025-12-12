به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم تیراندازی تفنگ وتپانچه شرکت پتروشیمی گچساران برای اولین بار در سومین دوره المپیاد فرهنگی‌ورزشی کارکنان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر در شیراز برگزار شد، شرکت کرد.

مسابقات تیراندازی به مدت ۵ روز برگزار شد و یک تیم از پتروشیمی‌های سراسر کشور حضور داشتند که تیم پتروشیمی گچساران با ۶ تیرانداز برای اولین بار در این دوره از مسابقات شرکت کرد و مقام ششم این مسابقات را کسب کرد.

در المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان پتروشیمی برای تیم پتروشیمی گچساران در رشته تفنگ آقایان یاسرنظری، علی شکوهی و رضا خادمی و در تیم تپانچه آقایان بهنام قانع، سامان باقرس زاده و نوید ظفری با مربی گری آقایی مصطفی غضنفری با حریفان به رقابت پرداختند.