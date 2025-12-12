به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، این طرح ها با همکاری خیران سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا شده و شامل کلینیک اختلالات خواب، معاونت آموزشی و کلاس‌های درس، استرلیزاسیون مرکزی، پاویون کارکنان، مرکز MRI، بخش پیوند و ICU اعضا و ساختمان فجر شامل واحدهای سنجش تراکم استخوان و فیزیوتراپی است.

بخش پیوند و ICU اعضا که به صورت کاملاً خیرساز احداث شده، اکنون با ۱۹ تخت فعال به بیماران استان اصفهان و استان‌های همجوار خدمات ارائه می‌دهد و هدف از این توسعه، افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی به بیماران و ارتقای زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی استان عنوان شده است.

در حاشیه مراسم از بانوان خیر در حوزه سلامت تجلیل شد.