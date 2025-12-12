تیم‌های هرمزگانی در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال کشور، مقابل حریفان خود نتیجه را واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در بندرعباس تیم فولاد هرمزگان، در مقابل تیم پردیس قزوین با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد.

دیگر نماینده هرمزگان، تیم پالایش نفت بندرعباس در تبریز ۶ بر ۲ مغلوب حریف خود تیم مس سونگون شد.

در جدول رده بندی تیم‌های فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز هفتم و هشتم قرار دارند.

