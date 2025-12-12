به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، مهدی هاشم زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنجان گفت: بیش از ۱۸۵۰ همسر جانباز در لنجان هست که بیش از ۵۰ جانباز نیاز به پرستاری ۲۴ ساعته دارند و دغدغه اصلی، تأمین هزینه‌های درمانی و مراقبتی است.

مسعود نیکبخت سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان نیز گفت: «در استان اصفهان ۵۴ هزار جانباز هست که همسران فداکار از آنان پرستاری می‌کنند که یکی از مطالبات به حق این خانواده‌ها که تصویب حق پرستاری مناسب است را در برنامه هفتم توسعه پیگیر هستیم.»

شهرستان لنجان نمونه‌ای از این فداکاری‌هاست که بیش از ۷۵۰ شهید و ۳۰۰ جانباز تقدیم انقلاب کرده است.